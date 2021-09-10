В Башкирии разыскивают сбежавшего из колонии осужденного с ярким шрамом на лице

Осужденный за кражу Александр Нестеров 8 сентября самовольно покинул участок колонии-поселения в Мелеузе. Известно, что он отбывал наказание за кражу. В УФСИН пояснили тот факт, что осужденные, которые отбывают наказание в колонии-поселении, в часы от подъема до отбоя могут свободно перемещаться в пределах колонии-поселения, а с разрешения администрации могут самостоятельно передвигаться и по территории муниципального образования, в котором и расположена колония-поселение.