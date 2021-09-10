В Башкирии разыскивают сбежавшего из колонии осужденного с ярким шрамом на лице

Осужденный за кражу Александр Нестеров 8 сентября самовольно покинул участок колонии-поселения в Мелеузе. Известно, что он отбывал наказание за кражу. В УФСИН пояснили тот факт, что осужденные, которые отбывают наказание в колонии-поселении, в часы от подъема до отбоя могут свободно перемещаться в пределах колонии-поселения, а с разрешения администрации могут самостоятельно передвигаться и по территории муниципального образования, в котором и расположена колония-поселение.
Сам Нестеров уроженец Тамбовской области, села Умет Уметского же района. 1983 года рождения. У разыскиваемого осужденного есть яркая особая примета – 5-сантиметровый шрам на щеке. Также сообщается, что одет он был в куртку цвета хаки, зеленые брюки, черную кофту, черную бейсболку черного цвета с белой эмблемой. На ногах у него были темные ботинки.
Какую-либо информацию о местонахождении Александра Нестерова просят сообщать по телефонам: 8 (347) 250-64-21, 8-917-35-37-733, 8-927-089-20-85.
Напомним, в конце лета в Салаватской ИК-16 также не досчитались осужденных. На поиски пропавшего арестанта были брошены немалые силы, однако выяснилось, что за пределы колонии он не попал, его тело обнаружили закопанным близ свинофермы, где он работал вместе со своим предполагаемым убийцей.