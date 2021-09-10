В Башкирии разыскивают сбежавшего из колонии осужденного с ярким шрамом на лице

В Башкирии разыскивают сбежавшего из колонии осужденного с ярким шрамом на лице
В Башкирии разыскивают сбежавшего из колонии осужденного с ярким шрамом на лице
Вчера, 14:40ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: УФСИН России по Башкирии
Мужчина самовольно покинул участок колонии-поселения еще 8 сентября и теперь его разыскивают подразделения розыска УФСИН России.

Осужденный за кражу Александр Нестеров 8 сентября самовольно покинул участок колонии-поселения в Мелеузе. Известно, что он отбывал наказание за кражу. В УФСИН пояснили тот факт, что осужденные, которые отбывают наказание в колонии-поселении, в часы от подъема до отбоя могут свободно перемещаться в пределах колонии-поселения, а с разрешения администрации могут самостоятельно передвигаться и по территории муниципального образования, в котором и расположена колония-поселение.

Сам Нестеров уроженец Тамбовской области, села Умет Уметского же района. 1983 года рождения. У разыскиваемого осужденного есть яркая особая примета – 5-сантиметровый шрам на щеке. Также сообщается, что одет он был в куртку цвета хаки, зеленые брюки, черную кофту, черную бейсболку черного цвета с белой эмблемой. На ногах у него были темные ботинки.

Какую-либо информацию о местонахождении Александра Нестерова просят сообщать по телефонам: 8 (347) 250-64-21, 8-917-35-37-733, 8-927-089-20-85.

Напомним, в конце лета в Салаватской ИК-16 также не досчитались осужденных. На поиски пропавшего арестанта были брошены немалые силы, однако выяснилось, что за пределы колонии он не попал, его тело обнаружили закопанным близ свинофермы, где он работал вместе со своим предполагаемым убийцей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы