В Башкирии по вине пьяного водителя без прав пострадал 5-летний ребенок

В Башкирии по вине пьяного водителя без прав пострадал 5-летний ребенок
В Башкирии по вине пьяного водителя без прав пострадал 5-летний ребенок
Вчера, 11:38ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: ГИБДД по РБ
Ребенок находился на пассажирском сиденье без детского кресла.

Накануне, 9 сентября, в Башкирии на 2 километре дороги Юшатырка-Язлав автомобиль «ВАЗ-2114» съехал с дороги и перевернулся. Так, за рулем находился 37-летний житель Куюргазинского района, а на заднем пассажирском сиденье — 5 -летний ребенок без детского кресла. В результате аварии ребенок был доставлен в реанимацию Кумертау с серьезными травмами.

Как сообщает ГИБДД по Башкирии, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а в феврале 2021 года уже привлекался по соответствующей статье УК РФ и был лишен водительских прав на два с половиной года.

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