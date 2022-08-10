«Какой закон я нарушил»: как проходит суд о растрате 95 млн двумя министрами Башкирии

«До работы в УКСе я работал в 21-м тресте, 25-30 лет строил нефтеперерабатывающие заводы. И поверьте мне, никогда строители не получали нефть и первую солярку. Строители построили, передали в эксплуатацию, эксплуатация доводит все до ума. Нам же сейчас предъявляют, что строители должны были запустить очистные сооружения, выйти на режим и потом передать в эксплуатацию. Это какой-то абсурд. Ну, а когда построили космодром „Восточный“ — не строитель же первый корабль запустил», — сказал он.