В Уфе из воды спасли тонущего мужчину с ограниченными возможностями здоровья

35-летний уфимец отдыхал на пляже со своим родственником. Сначала он вошел в воду на глубину около полуметра с целью охладится. Он продолжил погружаться в воду, но неожиданно оступился, упал и полностью погрузился под воду. но родственник, который составлял мужчине компанию, задремал на берегу и помочь ему не мог.