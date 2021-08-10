В Уфе из воды спасли тонущего мужчину с ограниченными возможностями здоровья

В Уфе из воды спасли тонущего мужчину с ограниченными возможностями здоровья
В Уфе из воды спасли тонущего мужчину с ограниченными возможностями здоровья
10 августа, 11:35ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Мужчина не рассчитал свои силы и начал уходить под воду.

Спасатели поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города Уфы в воскресенье вытащили из воды утопающего мужчину с ограниченными возможностями здоровья. Инцидент произошел на пляже «Ак Яр Нижегородка» в прошлое воскресенье, 8 августа.

35-летний уфимец отдыхал на пляже со своим родственником. Сначала он вошел в воду на глубину около полуметра с целью охладится. Он продолжил погружаться в воду, но неожиданно оступился, упал и полностью погрузился под воду. но родственник, который составлял мужчине компанию, задремал на берегу и помочь ему не мог.

Но к счастью события происходили на официальном пляже, где дежурят спасатели, они и бросились на помощь к утопающему, к тому моменту он уже начал захлебываться. Спасатели среагировали настолько оперативно, что мужчине даже не понадобилась медицинская помощь.

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