В Башкирии в результате ДТП двое водителей госпитализированы, а пассажирка погибла

Авария произошла вечером 9 августа в Стерлитамакском районе Башкирии на 143 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись две иномарки. Fiat Bravo под управлением 41-летнего жителя Мелеузовского района и встречный Renault Kangoo, который вел 58-летний житель Пермского края.