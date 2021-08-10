В Башкирии следователи проверят обстоятельства смерти ребенка от отравления грибам

На данный момент известно следующее: в июне этого года ребенок в тайне от родителей съел несколько грибов, которые росли во дворе частного дома, где лн проживал. Мальчик ощутил недомогание, в связи с чем и был госпитализирован в местную больницу. Однако помочь ему не смогли ни в местном учреждении здравоохранения, ни в столице Башкирии, ни даже в Москве. Несмотря на старания медиков ребенок скончался.