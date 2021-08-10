В Башкирии родственники не узнали избитую пациентку психбольницы

В Нефтекамском психоневрологическом диспансере одна из пациенток получила побои, после которых её не узнали её родственники, которые пришли навестить её буквально через день после того, как она была госпитализирована. Вид родственницы шокировал их. Причем увидели они её случайно, в небольшое окошко, ведь из-за пандемии посещение пациентов не допускается. По словам родственника женщины, единственное, что она говорила – её били двое.