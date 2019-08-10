В Башкирии в детском лагере «Алые паруса» произошел пожар

Достаточно серьезный пожар случился сегодня, 10 августа 2019 года, в детском оздоровительном лагере «Алые паруса», что в Зианчуринском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

О серьезности пожара говорит тот факт, что огонь тушили 11 единиц техники и 20 человек. К счастью, никто не пострадал: смена закончилась накануне, 9 августа, а новенькие еще не приехали.