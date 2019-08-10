В Башкирии в детском лагере «Алые паруса» произошел пожар
Вчера, 17:19ПроисшествияМарат ГареевФото: ГУ МЧС по РБ
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К счастью, никто не пострадал.
Достаточно серьезный пожар случился сегодня, 10 августа 2019 года, в детском оздоровительном лагере «Алые паруса», что в Зианчуринском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
О серьезности пожара говорит тот факт, что огонь тушили 11 единиц техники и 20 человек. К счастью, никто не пострадал: смена закончилась накануне, 9 августа, а новенькие еще не приехали.
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Фото: ГУ МЧС
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