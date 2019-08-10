В Башкирии трамвай переехал женщину

Страшная авария произошла вечером субботы, 9 августа 2019 года в Салавате. Женщина каким-то образом оказалась на трамвайных путях, когда по ним проезжал трамвай. Оказавшись под железными колесами, женщина погибла. Об этом сообщает ТРК «Башкортостан».