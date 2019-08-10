В Башкирии похмельный грабитель стал разбойником

Вчера днем, 9 августа 2019 года, видимо, не имея возможности боле терпеть похмельные муки, житель Благовещенского района отправился в магазин. Денег у него тоже не было, видимо, остались во вчерашнем дне.

Но выпить-то нужно: прихватив с прилавка две бутылки почему-то вина, мужчина на кассе показал сотруднице нож и был таков. Но приговорить похищенное ему не удалось – полицейские поймали. Зато его самого скоро приговорят: по сообщению пресс-службы республиканского МВД, на мужчину завели уголовное дело по статье за разбой. По второй части ему грозит до десяти лет тюрьмы.