Жительница Башкирии пожаловалась на загрязнение воздуха

Ранее мы писали о том, что в Башкирии в 2022 году должны будут появиться две станции контроля качества воздуха. В апреле на заседании профильного комитета по исполнению законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха представитель «Газпром нефтехим Салават» Азат Хабибуллин сообщал, что предприятие «подумает» над вопросом загрязнения атмосферы.