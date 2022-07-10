Жительница Башкирии пожаловалась на загрязнение воздуха

Жительница Башкирии пожаловалась на загрязнение воздуха
Жительница Башкирии пожаловалась на загрязнение воздуха
Вчера, 10:01ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: Электронная приемная органов власти Башкирии
Жительница Стерлитамака пожаловалась на «агрессивные выбросы» в своем городе. По словам женщины, предприятие «Салават Газпром нефтехим» платит копеечные штрафы, что несоразмерно с таким экологическим ущербом.

Жительница Стерлитамака пожаловалась на опасные выбросы, обращение появилось на сайте электронной приемной республики. В сообщении сказано, что предприятие «Салават Газпром нефтехим» отравляет воздух и платит за это небольшие штрафы.

— Прошу объяснить до каких пор «Салават Газпром нефтехим» будет отправлять воздух, платя копеечные для них штрафы за такой вред, — возмущается женщина.

По словам уроженки Стерлитамака, сейчас в городе проживают ее родители вместе с детьми, чем она также обеспокоена.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии в 2022 году должны будут появиться две станции контроля качества воздуха. В апреле на заседании профильного комитета по исполнению законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха представитель «Газпром нефтехим Салават» Азат Хабибуллин сообщал, что предприятие «подумает» над вопросом загрязнения атмосферы.

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