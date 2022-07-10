В Башкирии в Курбан-байрам произошла смертельная авария

В Башкирии в Курбан-байрам произошла авария, в результате которой погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Известно, что смертельное ДТП произошло рядом с деревней Базилеевкой приблизительно в шесть часов вечера. Две машины — Renault Sandero и Mitsubishi Outlander столкнулись, в результате чего оба водителя получили травмы несовместимые с жизнью. Также известно, что в машине Renault Sandero находилась пассажирка. Женщина была госпитализирована в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы писали о том, что в Салавате перевернулась машина скорой помощи в результате аварии с легковым автомобилем. Двое фельдшеров и водитель получили травмы.