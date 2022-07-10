В Башкирии в Курбан-байрам произошла смертельная авария

Известно, что смертельное ДТП произошло рядом с деревней Базилеевкой приблизительно в шесть часов вечера. Две машины — Renault Sandero и Mitsubishi Outlander столкнулись, в результате чего оба водителя получили травмы несовместимые с жизнью. Также известно, что в машине Renault Sandero находилась пассажирка. Женщина была госпитализирована в больницу.