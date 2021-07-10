В Башкирии за сутки произошло два смертельных ДТП с мотоциклами

Вчера, 9 июля, на дорогах Башкирии было зарегистрировано два ДТП с мотоциклами, в котором погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

В Салавате в шестом часу вечера на улице Ленинградская столкнулись «Peugeot 308», за рулём которого был 28-летний местный житель, и мотоцикл «Stels Flame 200» под управлением 49-летнего мужчины. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице. Известно, что мотоциклист был лишён водительских прав за повторное управление транспортным средством в состояние опьянения. По факту ДТП начато разбирательство. В Хайбуллинском районе в полночь на 58 километре трассы Юлдыбаево-Акъяр-Сара 19-летний местный житель за рулём «Skoda Octavia» ехал в сторону села Акъяр. Он столкнулся с движущимся в попутном направлении мотоциклом «ИЖ Планета», за рулём которого был 24-летний парень. Водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир скончались на месте. Известно, что у мотоциклиста не было водительских прав, а погибшие в момент столкновения ехали без мотошлемов. По словам водителя легковушки, у мотоцикла не горел заданий фонарь, а на одежде мотоциклиста и его пассажира была без светоотражающих элементов. Начато расследование.

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