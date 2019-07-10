В уфимском халяль-кафе вместе с пловом и шаурмой продавали насвай

Среди них, к примеру, оплата онлайн-переводом на карту, антисанитарные условия (мухи и тараканы прямо на пищевых продуктах) и т.д. Подробности рейда, в котором приняли участие сотрудники полиции, а также депутат Госсобрания РБ Дмитрий Чувилин, сообщает издание Cобкор02.

По его словам, поймать злоумышленников кафе на Спортивной с поличным удалось благодаря общественникам, которые и пожаловались депутату. После были составлены соответствующие протоколы на владельцев заведения.

Фото: sobkor02.ru

- Максимальное наказание, которое она понесет, это штраф в размере 4000 рублей. В настоящее время рабочая группа депутатов курултая рассматривает законопроект об ужесточении за торговлю насваем в 10 раз, он также будет предусматривать обязательные работы и арест, - сообщил Чувилин.