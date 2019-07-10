В Хабаровском крае медведь проник в жилой дом

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В селе Иннокентьевка под Хабаровском в жилой дом, где находились мужчина и ребенок, забрался медведь.
Инцидент произошел 9 июля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что медведь проник в двухквартирный дом на окраине села. Мужчина услышал, как на кухне разбилось окно и послышались шаги. После этого он увидел хищника, взбирающегося через окно в помещение. Мужчина стал громко кричать на животное, на шум подоспели соседи. Хищник убежал в лес, не причинив никому вреда.
Теперь специалистам предстоит выследить и отловить хищника, ведь он может выйти к людям снова.
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