В Хабаровском крае медведь проник в жилой дом

Отмечается, что медведь проник в двухквартирный дом на окраине села. Мужчина услышал, как на кухне разбилось окно и послышались шаги. После этого он увидел хищника, взбирающегося через окно в помещение. Мужчина стал громко кричать на животное, на шум подоспели соседи. Хищник убежал в лес, не причинив никому вреда.