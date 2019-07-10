В Башкирии трое парней совратили 14-летнюю девочку прямо в автомобиле

В Балтачевском районе трое молодых людей обвиняются в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки, сообщили в следкоме. Их подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

Как выяснили следователи после обращения матери 14-летней потерпевшей, трое парней (21,20 и 16 лет) совратили свою знакомую ночью 7 июля.