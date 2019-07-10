В Башкирии из пиццерии «Ташир Пицца» выгнали слепую с собакой-поводырем

В Уфе сотрудники пиццерии «Ташир Пицца» выгнали девушку с собакой-поводырем. Сюжет о случившемся появился в эфире телеканала «Вся Уфа». Девушка долго пыталась отстаивать свои права, но безуспешно. Сотрудники общепита указывали на знак на двери, где сообщалось, что собак нельзя пускать в заведении, однако не прислушивались к словам слепой, что эта собака из другого разряда.

Напомним, о проблемах нахождения в общественных местах 24-летней Ксении Минилбаевой Медиакорсеть уже сообщала ранее. Такие случаи с ней неоднократно повторялись не только в родной Уфе, но и в Ишимбае. Отметим, из-за тотальной слепоты девушка передвигается с помощью специально обученного черного лабрадора по кличке Дарина.

В Ишимбае девушку с собакой выгнали из отдела электроники. Она обратилась к руководству ТЦ, однако и это ей не помогло.

Теперь с сотрудниками пиццерии будет разбираться прокуратура.