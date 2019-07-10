Педофила в Уфе задержали благодаря неравнодушным горожанам

Стали известны подробности задержания педофила, который напал на 10-летнюю девочку в северной части Уфы. По данным полиции, преступник увел девочку с игровой площадки в парке «Первомайский».

Вскоре после ЧП педофила удалось задержать сотрудникам полиции. Портал bash.news со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что сделать это получилось благодаря помощи неравнодушных граждан. Одна из женщин случайно увидела разыскиваемого на улице и сообщила об этом в полицию.