Педофила в Уфе задержали благодаря неравнодушным горожанам
10 июля, 12:21ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Странного мужчину, катавшегося на подростковом велосипеде и высматривавшего детей, видел в разных концах города.
Стали известны подробности задержания педофила, который напал на 10-летнюю девочку в северной части Уфы. По данным полиции, преступник увел девочку с игровой площадки в парке «Первомайский».
Вскоре после ЧП педофила удалось задержать сотрудникам полиции. Портал bash.news со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что сделать это получилось благодаря помощи неравнодушных граждан. Одна из женщин случайно увидела разыскиваемого на улице и сообщила об этом в полицию.
При этом в соцсетях люди поделились сообщениями о том, что они тоже не раз ранее видели задержанного педофила в парках в разных концах города.
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