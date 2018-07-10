В Таиланде завершена операция по спасению детей из затопленной пещеры

23 июня 12 школьников из местной футбольной команды вместе с тренером оказались заблокированными в подземелье. О точном месте их нахождения не было известно на протяжении 10 дней. Об этом 10 июля пишет газета «Известия».

Как выяснилось позже, обрушившиеся на Таиланд сильные ливни спровоцировали наводнение. Вода затопила часть пещеры, и люди оказались заблокированными под землей. В спасении детей принимали участие профессиональные дайверы из разных стран мира. Они по одному эвакуировали детей из пещеры.