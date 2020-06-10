В Одессе обрушился дом

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На территории Одессы произошло частичное обрушение многоэтажного жилого дома. Информацию о происшествии подтвердили в Госслужбе Украины по ЧС.
Как сообщает газета “Известия”, обрушение произошло в одном из домов по улице Ясная. Здание было построено в 1912 году. Всего там были прописаны 35 человек, однако проживали только 24. Все они были эвакуированы.
Представители МВД Украины сообщили, что, в результате обрушения, был поврежден газопровод. На данный момент спасатели не приступали к разбору завалов, так как в воздухе присутствует запах газа. Причина ЧП пока не называется.
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