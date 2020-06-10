В Ханты-Мансийском АО мужчина ударил врача скорой помощи
Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Сургуте неравнодушный прохожий вызвал скорую помощь мужчине, которому было плохо. Когда приехали медики, пациент набросился на врача.
Мужчина сидел на бордюре и выглядел больным. Он сказал прохожему, что чувствует себя плохо, и тот вызвал скорую. Когда приехали врачи, пациент заявил, что не нуждается в помощи и набросился на 55-летнего медика. Об этом пишет fedpress.ru.
Медработник удерживал нападающего до приезда полиции, сотрудники которой задержали правонарушителя. Пострадал врач скорой помощи: пациент успел ударить его локтем по лицу. В больнице ему наложили шов.
Оказалось, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские завели на него дело об административном правонарушении.
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