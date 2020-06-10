В Ханты-Мансийском АО мужчина ударил врача скорой помощи

Мужчина сидел на бордюре и выглядел больным. Он сказал прохожему, что чувствует себя плохо, и тот вызвал скорую. Когда приехали врачи, пациент заявил, что не нуждается в помощи и набросился на 55-летнего медика. Об этом пишет fedpress.ru.