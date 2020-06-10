В Башкирии трагически скончалась 37-летняя женщина

По информации республиканского ГИБДД, ДТП произошло на 97 километре автодороги Акъяр-Сибай. Предварительно известно, что женщина погибла в автомобиле ВАЗ-2115.

По информации госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 56-летний житель Сибая. Сообщается, что мужчина вылетел в левый кювет и опрокинулся. Погибшая скончалась на месте аварии в результате полученных травм.