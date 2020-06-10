В Башкирии трагически скончалась 37-летняя женщина
Сегодня, 10:48ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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Женщина погибла в аварии в Баймакском районе. Подробности сообщили в башкирской госавтоинспекции.
По информации республиканского ГИБДД, ДТП произошло на 97 километре автодороги Акъяр-Сибай. Предварительно известно, что женщина погибла в автомобиле ВАЗ-2115.
По информации госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 56-летний житель Сибая. Сообщается, что мужчина вылетел в левый кювет и опрокинулся. Погибшая скончалась на месте аварии в результате полученных травм.
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что водитель был пьян, освидетельствование показало 0,713 мг/л. В настоящий момент с произошедшим разбираются, устанавливаются условия и причины ДТП.
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