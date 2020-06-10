В Башкирии сгорел заживо в гараже мужчина
Сегодня, 11:23ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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МЧС по Башкирии сообщили о смерти жителя Башкирии из Караидельского района.
По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило к ним 10 июня в 3:45. Пламя охватило кирпичный гарах на Западной улице села Абызово.
На место происшествия выехали пять человек и две единицы техники. Огонь удалось ликвидировать в 3:56. Погибшего мужчину 54 лет обнаружили внутри. Пожарные его обнаружили уже погибшим. На месте происшествия обнаружили также два поврежденных автомобиля.
В настоящий момент причины произошедшего пока что не называются. Установить их планируют в следственно-оперативной группе.
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