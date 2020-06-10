В Башкирии полицейский признали виновными в пытках и насилии

Суд установил, что в 2018 году сотрудники отделения МВД в Ермекеевском и Туймазинском районах совместно проводили рейды по незаконной охоте. Во время работы они обнаружили 29-летнего мужчину, которого задержали и пригласили в опорный пунки полиции в здании Нежнетроицкого сельсовета.

В релизе Следственного комитета сообщается, что для склонения к дачи показаний сотрудники полиции избили его, после чего потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. После чего злоумышленников установили и задержали сотрудники ФСБ по Башкирии.

Обвиняемые сотрудники свою вину не признали, однако суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной, семь и шесть лет соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.