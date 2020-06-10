В Башкирии от удара током погиб 33-летний рабочий
Сегодня, 13:21ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Гострудинпекция региона начала расследование несчастного случая.
По информации Гострудинспекции, несчастный случай произошел 7 июня на стерлитамакском «Монолите». В результате произошедшего погиб 33-летний парень.
В тот день бригада укладывала брусчатку в Ишимбае. Водитель крана-манипулятора работал вблизи линиий электропередач, которые принадлежат «Ишимбайским сетям». Предварительно известно, что во время работы разряд электрического тока прошел на стрелу крана.
В результате этого рабочий подсобный получил травму, от которой скончался на месте. В настоящий момент в ведомстве инициировали расследование, чтобы выяснить причины случившегося.
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