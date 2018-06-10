В Уфе жителей девятиэтажки эвакуировали во время пожара

9 июня вечером загорелась трехкомнатная квартира на улице Степана Злобина, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Выяснилось, что в квартире загорелось имущество. Всех жителей девятиэтажки эвакуировали во время тушения пожара. Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.