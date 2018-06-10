В Уфе жителей девятиэтажки эвакуировали во время пожара

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Погибших и пострадавших нет.
9 июня вечером загорелась трехкомнатная квартира на улице Степана Злобина, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Выяснилось, что в квартире загорелось имущество. Всех жителей девятиэтажки эвакуировали во время тушения пожара. Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
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