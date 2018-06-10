В Уфе легковушка въехала в автомобиль «Росгвардии» и столб, есть погибший
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«ВАЗ-2107» буквально разорвало на части.
10 июня около пяти утра в Шакше произошла авария со смертельным исходом, сообщили в сообществе «БашДТП».
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«ВАЗ-2107» въехала в автомобиль Росгвардии, после чего ее откинуло в столб. Очевидцы ДТП сообщают, что в салоне находился водитель и три пассажира. Один из них скончался на месте происшествия.
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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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