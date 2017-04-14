Жительница Башкирии убила собственную дочь

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело против жительницы региона, подозреваемой в жесткой расправе с собственной дочерью. Отмечается, женщина убила потерпевшую топором за плохое отношение к ее внучке.

16 мая в Советском районе Уфы в одной из квартир было обнаружено тело 31-летней женщины с признаками насильственной смерти. Изучив круг общения девушки, следователи, пришли к выводу, что к смерти женщины причастна ее мать, проживающая в Стерлитамаке и давно испытывающая неприязнь к своей дочери. В день трагедии словесный конфликт довольно быстро перерос в драку, в разгаре которой подозреваемая схватила топор и нанесла потерпевшей несколько глубоких колото-резаных ранений. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и 31-летняя женщина скончалась на месте. После содеянного преступница уехала к себе домой, сделав вид, что ничего не знает о судьбе своей дочери.