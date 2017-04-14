Под Уфой в ДТП погиб водитель «девятки»

Сегодня днем на автодороге 8 марта — Алексеевка опрокинулся ВАЗ-21099. Очевидцы сообщают, что водитель скончался до приезда скорой помощи.

По предварительным данным республиканского автоинспекции, водитель — 32-летний житель Архангельского района, был нетрезв. На автодороге он развил высокую скорость и попросту не справился с управлением. В «девятке» находилось два пассажира, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести.