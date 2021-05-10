В Уфе опрокинулась лодка во время семейного отдыха

В Уфе опрокинулась лодка во время семейного отдыха
В Уфе опрокинулась лодка во время семейного отдыха
Сегодня, 15:40ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Накануне, 9 мая, вечером спасателям пришлось выручать из беды семью уфимцев, перевернувшихся во время катания на лодке по реке Белой.

По уточненным данным, лодка опрокинулась в районе Северного автовокзала Уфы примерно в 20 часов. В воде оказались семь человек, в том числе и трое детей. Спасателей вызвали находившиеся на берегу люди, ставшие свидетелями происшедшего несчастного случая.

Перепуганных горожан вытащили из воды на берег, где их осмотрели медики. Один из участников водной прогулки был госпитализирован.

Обстоятельства происшедшего уточняются. Сообщается также, что в спасении попавших в беду уфимцев приняли участие другие горожане, плававшие на лодках неподалеку.

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