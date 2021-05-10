В Уфе опрокинулась лодка во время семейного отдыха

По уточненным данным, лодка опрокинулась в районе Северного автовокзала Уфы примерно в 20 часов. В воде оказались семь человек, в том числе и трое детей. Спасателей вызвали находившиеся на берегу люди, ставшие свидетелями происшедшего несчастного случая.