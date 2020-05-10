Массовая авария в Уфе: на Бельском мосту столкнулись четыре машины
10 мая, 19:04ПроисшествияАндрей КоролевФото: http://gtrk.tv
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Данные по пострадавшим в ДТП выясняются.
По предварительным данным, авария произошла около 13 часов. Водитель «четырнадцатой», следуя в сторону города, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail.
Как сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД Уфы, отечественный автомобиль вылетел на встречный внедорожник Mitsubishi Pajero, в который врезался Daewoo Matiz — его водитель не успел затормозить перед столкнувшимися автомобилями.
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Напомним, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 6 ДТП: один человек погиб и пятеро получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 1600 нарушений ПДД, задержан 61 нетрезвый водитель.
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