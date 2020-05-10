Массовая авария в Уфе: на Бельском мосту столкнулись четыре машины

По предварительным данным, авария произошла около 13 часов. Водитель «четырнадцатой», следуя в сторону города, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail.

Как сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД Уфы, отечественный автомобиль вылетел на встречный внедорожник Mitsubishi Pajero, в который врезался Daewoo Matiz — его водитель не успел затормозить перед столкнувшимися автомобилями.