ДТП с последствиями: в Башкирии водитель покончил с собой после смерти отца в аварии

Около 11 часов 37-летний житель Нуримановского района, управляя автомобилем УАЗ, предположительно допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 60-летний пассажир — отец водителя — скончался на месте происшествия.

Водитель после произошедшего отошел от места ДТП и совершил суицид. Начато разбирательство.