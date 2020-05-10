ДТП с последствиями: в Башкирии водитель покончил с собой после смерти отца в аварии
10 мая, 13:23ПроисшествияАндрей КоролевФото: Динар Гильмутдинов / facebook
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Трагедия произошла 9 мая в Благовещенском районе на 15 км автодороги Благовещенск-Павловка-Эманино.
Около 11 часов 37-летний житель Нуримановского района, управляя автомобилем УАЗ, предположительно допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 60-летний пассажир — отец водителя — скончался на месте происшествия.
Водитель после произошедшего отошел от места ДТП и совершил суицид. Начато разбирательство.
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Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 6 ДТП: один человек погиб и пятеро получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 1600 нарушений ПДД, задержан 61 нетрезвый водитель.
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