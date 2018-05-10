В Уфе пенсионерка получит крупную компенсацию за сломанные конечности
Сегодня, 09:26ПроисшествияРустэм Башкирцев
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С управляющей компании взыскали 150 тысяч рублей.
Прокуратура Орджоникидзевского района поддержала иск о компенсации морального вреда в пользу пенсионерки, которая сломала руку и ногу во дворе дома, сообщили в пресс-службе ведомства.
В феврале 2016 года 68-летняя женщина проходила между подъездами многоквартирного дома, поскользнулась и упала, получив переломы сразу и руки, и ноги. Как выяснила проверка, причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание общего имущества УЖХ Орджоникидзевского района.
Прокуратура поддержала требования пенсионерки о взыскании морального вреда с управляющей организации. Суд взыскал в ее пользу 150 тысяч рублей.
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