В Уфе на улице 50 лет СССР иномарка сбила двух женщин

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Пострадавшие доставлены в больницу.
Сегодня, 10 мая, около 11 утра «Volkswagen Passat» сбил двух пешеходов в Уфе на улице 50 лет СССР, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Пострадали две женщины 25 и 50 лет. Обе доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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