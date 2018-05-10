В Москве арестовали банду вымогателей
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В Москве полицейские задержали преступную группу, жертвами которой становились частные перевозчики.
По версии следствия, злоумышленники требовали у таксистов деньги за право беспрепятственно возить пассажиров по городу. Об этом 10 мая пишет газета «Известия».
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, подозреваемые угрожали потерпевшим уничтожением их транспортных средств и физической расправой. Всего в ходе спецоперации было задержано пять человек в возрасте от 30 до 60 лет.
Всех фигурантов дела заключили под стражу. В их жилищах провели обыски. Сотрудниками правоохранительных органов в местах проживания подозреваемых были изъяты деньги, документы, средства связи и предметы похожие на оружие.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное организованной группой». Ведется следствие.
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