В Башкирии иномарка въехала в прицеп большегруза - водитель скончался

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Его 12-летний сын в результате ДТП получил ушибы.
Накануне, 9 мая, в Туймазинском районе на 1335 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло серьезное ДТП.
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Водитель ехал из Уфы в сторону Самары на своей «Дэу Нексия» и врезался в полуприцеп большегруза «Мерседеса», который стоял на краю проезжей части с включенной аварийкой. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
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В результате аварии 39-летний водитель скончался на месте происшествия. Его 12-летний сын, который сидел на заднем сиденье, получил ушибы и доставлен в больницу.
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