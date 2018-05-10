В Башкирии иномарка въехала в прицеп большегруза - водитель скончался

Водитель ехал из Уфы в сторону Самары на своей «Дэу Нексия» и врезался в полуприцеп большегруза «Мерседеса», который стоял на краю проезжей части с включенной аварийкой. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.