Уфимцы попались на сбыте поддельных пятитысячных купюр

Три уфимца обвиняются в сбыте фальшивых пятитысячных купюр по статье «Хранение в целях сбыта, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Один из фигурантов уголовного дела купил в Московской области не менее 90 единиц поддельных пятитысячных купюр и привез их в Уфу. Затем привлек к общему незаконному делу и остальных участников, которые несколько месяцев рассчитывались фальшивками в магазинах.

Когда в очередной раз обвиняемые попытались расплатиться липовыми купюрами, продавец супермаркета вызвала полицию. Обвиняемые признали свою вину в совершении преступления.