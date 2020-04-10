В Уфе нетрезвый житель с ножом пытался ворваться в торговый центр
10 апреля, 13:43ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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ЧП произошло вчера, 9 апреля, на улицы Цюрупы в Уфе
Подробности происшествия сообщили в Росгвардии. В пресс-службе ведомства передали, что мужчину заметили охранники в торговом комплексе.
Сначала ему предложили покинуть здание добровольно, на что тот ответил игнорированием. После этого мужчину пришлось вывести с силой, однако он неожиданно достал нож из кармана и начал угрожать, после чего охранники нажали "тревожную кнопку".
По приезду вневедомственной охраны выяснилось, что нарушителем спокойствия оказался 62-летний житель Бакалинского района.
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