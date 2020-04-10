В Башкирии мужчина погиб на поле у костра

По данным спасателей, изначально к ним поступил вызов из-за горящей травы в Нижегородке Уфимского района. Когда пожарные приехали, то потушили около 100 квадратных метров.

Уже во время тушения пожара они заметили у костра погибшего мужчину 50 лет. По данным МЧС, он сжигал ветки, когда ему стала плохо от дыма. Так как костер остался без присмотра, то вокруг загорелась трава.