Фото: pixabay.com
Под Чернобылем горят три лесничества
10 апреля, 16:51Происшествия
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На территории чернобыльской зоны отчуждения загорелись три лесничества.
Как пишет RT, огнем охвачена в основном сухая трава.
Отмечается, что в тушении пожара участвуют 380 спасателей и 100 единиц спецтехники.
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