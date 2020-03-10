Женщина из Башкирии пришла к медикам с трупом младенца
10 марта, 13:29ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В следственном комитете по факту произошедшего организовали доследственную проверку.
В следственном комитете сообщили, что 8 марта в больницу пришла с телом младенца жительница Татышлинского района.
Детали в ведомстве не приводят, сообщается лишь, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Предварительно приводится, что женщины является матерью новорожденного.
В следкоме отметили, что в настоящий момент осматривается место происшествия, назначена экспертиза с целью выяснить причину смерти ребенку, ведется допрос матери.
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