Женщина из Башкирии пришла к медикам с трупом младенца

В следственном комитете сообщили, что 8 марта в больницу пришла с телом младенца жительница Татышлинского района.

Детали в ведомстве не приводят, сообщается лишь, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Предварительно приводится, что женщины является матерью новорожденного.