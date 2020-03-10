Вахтовику из Башкирии, потерявшему руку в Нефтеюганске, предстоят несколько операций

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров дал указание оказать максимальную поддержку семье вахтовика, лишившегося руки в результате ЧП на работе в Нефтеюганске.

По уточненным данным, 45-летний мужчина, в семье которого растет пятеро детей, уехал на вату впервые. Он получил тяжкие травмы 17 февраля, упав с восьмиметровой высоты. Мужчине ампутировали руку, прооперировали ногу и готовят еще ряд сложных операций.

Представитель Бакалинского района отчитался о том, какая поддержка оказана семье пострадавшего. Его жена и мать уехали в Нефтеюганск, дети временно помещены в социальный приют.

Как выяснилось, один ребенок в семье боле ДЦП, по этому поводу им тоже требуется помощь.

По словам чиновника, жена пострадавшего мужчины пожаловалась, что в выходные было мало внимания со стороны медперсонала. Радий Хабиров дал указание перевезти пострадавшего в Башкирию и лечить здесь, как только позволит его самочувствие. Впоследствии он поручил позаботиться о трудоустройстве мужчины, который теперь стал инвалидом.