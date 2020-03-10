Трое человек в Уфе пострадали после ДТП с автобусом

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что вчера вечером на Вокзальной улице произошло ДТП с участием НефАЗа, в котором пострадали три человека.

По информации госавтоинспекции, автобус следовал по 74 маршруту под управлением 32-летней жительницы Уфы. Предварительно известно, что во время движения произошло столкновение с электроопорой, которая находилась справа, а после автобус врезался в припаркованный автомобиль "Дэу Нексия".