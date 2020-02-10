В Башкирии за обман 64 дольщиков осудят главного архитектора из района

Суд установил, что Султанов, который в то время работал главным архитектором Иглинского района, несмотря на отсутствие разрешений у застройщиков «Стройиндустрия» и «ПрогрессСтройТех, выдал разрешение на строительство четырех домов, сообщает прокуратура Башкирии.

В результате, по данным ведомства, компании не сдали дома, что принесло 64 дольщикам ущерб в размере 90 млн рублей. Выявлено также, что экс-архитектор получил за это квартиру площадью 31 кв м. Договор был оформлен на знакомую обвиняемого, которая якобы заплатила 930 тысяч рублей.