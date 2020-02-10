В Башкирии за обман 64 дольщиков осудят главного архитектора из района
10 февраля, 19:36ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Прокуратура Башкирии
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Мидхат Султанов признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в крупном взяточничестве (ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Суд установил, что Султанов, который в то время работал главным архитектором Иглинского района, несмотря на отсутствие разрешений у застройщиков «Стройиндустрия» и «ПрогрессСтройТех, выдал разрешение на строительство четырех домов, сообщает прокуратура Башкирии.
В результате, по данным ведомства, компании не сдали дома, что принесло 64 дольщикам ущерб в размере 90 млн рублей. Выявлено также, что экс-архитектор получил за это квартиру площадью 31 кв м. Договор был оформлен на знакомую обвиняемого, которая якобы заплатила 930 тысяч рублей.
Осужденный получил наказание в виде семи лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать госдолжности на протяжении трех лет.
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