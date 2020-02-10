В Башкирии после суток борьбы за жизнь скончалась женщина после пожара
10 февраля, 11:52ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по РБ
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Пожар произошел в Октябрьском 9 февраля.
В МЧС по Башкирии сообщили, что пожар произошел на улице Садовое кольцо в Октябрьском вчера, 9 февраля днем, в 13:35.
По информации спасателей, на месте происшествия работали пожарные 38-й спасательной части. Выяснилось, что возгорание началось на диване и в дверном проеме квартиры пятиэтажного дома. 62-летнюю женщину нашли пострадавшей и увезли в больницу, спустя сутки, по данным ведомства, она скончалась в реанимации.
В настоящий момент причины пожара пока неизвестны, их предстоит выяснить в МЧС.
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