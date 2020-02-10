Следком России проверяет столкновение туристических катеров в Таиланде
10 февраля, 21:59ПроисшествияФото: pexels.com
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Начата доследственная проверка столкновения двух туристических катеров в Таиланде, в результате которого погибли юные туристы из России.
10 февраля у острова Пхукет столкнулись 2 катера. На одном из них была группа туристов из России. В результате катастрофы пострадали более 20 человек, два ребенка погибли.
Как сообщает rns.online, Следственный комитет и следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте начали проверку происшествия. Выполняется необходимый в подобных ситуациях комплекс мероприятий. В Следкоме заявили, что работа ведется при поддержке с российским МИД.
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