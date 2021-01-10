В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей

На месте происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей территориального следственного отдела, следователей-криминалистов регионального управления СКР и сотрудников МВД. Сейчас они осматривают место происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и пассажиры автобусов, устанавливаются причины аварии, проверяется техническая исправность транспортных средств, состояние дорожного покрытия. Также устанавливается, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям компании-перевозчика в части качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров.