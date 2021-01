В Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей

Авария произошла 10 января в Салаватском районе: погибли двое несовершеннолетних, еще 10 человек пострадали.

Дуванский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Салаватском районе. Ориентировочно 10 января на 36 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит около с. Янгантау произошло лобовое столкновение двух пассажирских автобусов «Ford Transit». В результате ДТП погибло двое несовершеннолетних пассажиров 14 и 6 лет, еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей территориального следственного отдела, следователей-криминалистов регионального управления СКР и сотрудников МВД. Сейчас они осматривают место происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс экспертных исследований, допрашиваются очевидцы и пассажиры автобусов, устанавливаются причины аварии, проверяется техническая исправность транспортных средств, состояние дорожного покрытия. Также устанавливается, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям компании-перевозчика в части качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

