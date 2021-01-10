Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб ребенок

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб ребенок

Вчера, 17:07ПроисшествияАндрей КоролевPhoto: Башинформ
В Салаватском районе столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие и погибшие.

По предварительным данным 10 января авария произошла на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит около с. Татарский Малояз (Салаватский район) — столкнулись два пассажирских автобуса «Форд Транзит». Прокуратура сообщает о двух погибших, в их числе — малолетний ребенок.

«Башинформ» уточняет, что погибла женщина и шестилетний ребенок, а за медицинской помощью обратились 11 человек. По данным пресс-службы МЧС РБ, в автобусах всего находилось 36 человек, по 18 человек в каждом. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал заместитель прокурора Салаватского района. В ходе проверки планируется дать оценку действиям организации-перевозчика на предмет надлежащего оказания услуг населению и компании, обслуживающей дорожную сеть, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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