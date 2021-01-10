Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб ребенок

«Башинформ» уточняет, что погибла женщина и шестилетний ребенок, а за медицинской помощью обратились 11 человек. По данным пресс-службы МЧС РБ, в автобусах всего находилось 36 человек, по 18 человек в каждом. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.