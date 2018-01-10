Уфимцев осудят за торговлю паленым алкоголем на 2 млн рублей

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Четыре уфимца обвиняются по статьям «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2014 году мужчины изготавливали спиртные напитки в арендованных гаражах, а именно смешивали этиловый спирт с одой в активаторных стиральных машинах.
В 2016 году у группировки изъяли более 1,1 тысячи пятилитровых баллонов с готовой паленкой под видом водки и коньяка по цене 550-650 рублей за баллон. Спиртосодержащая жидкость не соответствовала установленным стандартам качества. Экспертиза оценила стоимость контрафакта в 2,2 миллиона рублей.
Обвиняемые признали свою вину. На автомобиль «BMW X6», который принадлежал основному фигуранту уголовного дела, наложен арест. Дело направлено в суд Калининского района для рассмотрения.
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