Уфимцев осудят за торговлю паленым алкоголем на 2 млн рублей

Четыре уфимца обвиняются по статьям «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2014 году мужчины изготавливали спиртные напитки в арендованных гаражах, а именно смешивали этиловый спирт с одой в активаторных стиральных машинах.

В 2016 году у группировки изъяли более 1,1 тысячи пятилитровых баллонов с готовой паленкой под видом водки и коньяка по цене 550-650 рублей за баллон. Спиртосодержащая жидкость не соответствовала установленным стандартам качества. Экспертиза оценила стоимость контрафакта в 2,2 миллиона рублей.