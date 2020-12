Жителя Московской области приговорили к шестнадцати годам лишения свободы за преступления секусуального характера против несовершеннолетних.

По сообщению iz.ru, следствием установлено, что обвиняемый в прошлом году совершил развратные действия сексуального характера в отношении девочек, не достигших совершеннолетнего возраста. По делу проходило семь потерпевших. За совершенные преступления суд приговорил мужчину к шестнадцати годам заключения, которое он будет отбывать в колонии особого режима.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter